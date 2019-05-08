TED İzmir Koleji 'Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali' kapılarını açtı

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) önderliği ve TED İzmir Koleji ev sahipliğinde 7-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi ve İzmir'in çeşitli lokasyonlarında gerçekleşecek Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile kapılarını açtı. Bienal kapsamında pek çok söyleşiye ev sahipliği yapacak bienalin konuklarından biri de ünlü oyuncu Doğa Rutkay olacak.

Türk Eğitim Derneği (TED), TED İzmir Koleji ev sahipliğinde İzmir'in ilk çocuk ve gençlik sanat bienali 7 Mayıs Salı günü sanatseverlere kapılarını açtı. Resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, enstelasyon, fotoğraf ve yeni medya uygulamalarından oluşan 43 eserin sergilendiği Bienal çocuk ve yetişkinler tarafından yoğun ilgi gördü. Açılışa İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, Bienalin danışmanları Murat Pilevneli ve Aslı Pamir gibi isimler katıldı. Bienalin temasına uygun olarak hazırlanan açılış programında 'Başka dans' gösterisi yoğun alkış toplarken, Tin Pan Trio ve TED İzmir Koleji Pop orkestranın verdikleri konser de davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Doğa Rutkay çocuklarla buluşacak

İzmir'in çeşitli lokasyonlarında gerçekleştirilecek söyleşiler kapsamında 9 Mayıs Perşembe günü sevilen oyuncu Doğa Rutkay, TED İzmir Koleji Konferans Salonunda sanat üzerine bir söyleşi yapmak üzere çocuklarla ve velilerle buluşacak. Halka açık ve ücretsiz olan etkinliğe katılmak için www.tedizmir.k12.tr sitesinden kayıt olmak yeterli.