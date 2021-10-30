TED İzmir Koleji Cumhuriyet'in 98. yılını coşkuyla kutladı

TED İzmir Kolejinin öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet'in 98. yılı kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşünde buluştu.

TED İzmir Koleji, Cumhuriyet Bayramının 98. yılı sebebiyle fener alayı yürüyüşü düzenledi. Saat 19.00'da Urla Jandarma Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşe; TED İzmir Kolejinin öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşarken, TED İzmir Koleji bando takımı da etkinliğe renk kattı. Yürüyüş, Urla Meydanı'nda bulunan Atatürk büstü önünde yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile sona erdi.