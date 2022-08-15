TED İzmir Koleji, eğitim öğretim yılı hazırlıklarına başladı

Öğretmen eğitimlerine verdiği önem ile ön planda olan TED İzmir Koleji, seminer döneminde birçok başarılı ismin vereceği eğitimleri kadrosuyla buluşturuyor.

TED İzmir Koleji okul yönetimi, öğretmen eğitimlerinin öğrencilerin eğitimi kadar önemli olduğu inancıyla alanında uzman birçok değerli eğitmeni ve konuşmacıyı kadrosuyla buluşturuyor. Akademik kadro; CCN Akademi eğitimleri, TED öğretmen eğitimleri, Uz. Dr. Timur Yılmaz'ın “Beyin Tabanlı Eğitim” semineri, Eğitimde Kalite ve İşbirliği Platformu (EKİP) uzman eğitimcileri tarafından verilecek eğitimlere katılarak kendilerini daha da geliştirecek, TED vizyonuyla uyumlu, ilerici ve modern eğitimciler olarak öğrenciler ile buluşacak. Planlanan eğitimler arasında Nöroloji Uzmanı ve Doktor Timur Yılmaz, 16 Ağustos Salı günü tüm gün sürecek Beyin Tabanlı Eğitim seminerini verecek. Doktor Yılmaz, öğrenmenin bütüncül ve kalıcı olabilmesi üzerine öğretmenlere bilgiler verecek.