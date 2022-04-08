TED İzmir Kolejindeki güzel konuşma yarışmasına yoğun ilgi

TED İzmir Koleji, İzmir Rotary Kulübünün 50. kez düzenlediği liselerarası güzel konuşma yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışmanın kriterleri; konuya hâkimiyet, ifade zenginliği ve Türkçeyi güzel kullanma gücü olarak belirlendi. Yoğun ilgi gören yarışmada öğrenciler, “Savaşarak barış elde edilebilir mi?” konusu çerçevesinde kendilerine tanınan bir saatlik çalışma aralığında konuşmalarını hazırladı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin heyecanla hazırladığı metinler sonucunda, TED İzmir Koleji öğrencilerinden; Rıza Toprak Kâhya birinci, Merve Begüm Altuntaş ikinci, Arda Taşdelen üçüncü oldu. Yarışma sonunda çeşitli hediyeler, kazanan öğrencilere takdim edildi.