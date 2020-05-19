TED İzmir Kolejinden "Eğitimin Geleceğine Destek" indirimi

Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, korona virüsü sürecinde yaşanan zorlu ekonomik süreçleri göz önünde bulundurarak, "Eğitimin Geleceğine Destek" indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, korona virüsü salgını nedeniyle zorlu ekonomik süreçleri dikkate alarak indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu. 30 Haziran'a kadar devam edecek "Eğitimin Geleceğine Destek" indirim kampanyası kapsamında; yeni dönem ilan edilen kayıt ücretleri üzerinden eğitim-öğretim ücretinde yüzde 25 indirim, peşin ödeme yapmak isteyen veli ve veli adayları için de artı yüzde 5 indirim uygulanacak.

TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Öralay, "Süreci velilerimiz adına kolaylaştırmak, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza ve ülkemize borcumuzdur" dedi.

Açalya Öralay, şöyle devam etti:

"Dünyamız ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreci velilerimiz adına kolaylaştırmak, bizim Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza ve ülkemize borcumuzdur. Öğrencilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamadan TED'li olarak okullarından mezun olmalarını ve daha nice çocuğumuzu TED kültürü, misyonu ve vizyonu ile yetiştirmeyi hayal ediyoruz. Bu sürece destek olmak için; 30 Haziran'a kadar devam edecek 'Eğitimin Geleceğine Destek' indirim kampanyamızı başlattık. Kampanya kapsamında yeni dönem ilan edilen kayıt ücretlerimiz üzerinden eğitim-öğretim ücretimizde yüzde 25 indirim, peşin ödeme yapmak isteyen veli ve veli adaylarımız için de artı yüzde 5 indirim uygulanacak. Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyor, sağlıklı günlerde yeniden buluşmayı umut ediyoruz."