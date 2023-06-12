TED İzmir Koleji'nden "Sakız Ağacım Anavatanına Geri Dönüyor" projesine destek

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Sakız Ağacım Anavatanına Geri Dönüyor" sloganıyla başlatılan projeye destek olan TED İzmir Koleji, Çeşme Yarımadası'ndaki uygun araziye 100 adet sakız ağacı bağışladı.

Çeşme Belediyesi ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan Çeşme Sakız Ağacı Ağaçlandırma Projesine katkı sağlayan TED İzmir Koleji, sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

"Sakız Ağacım Anavatanına Geri Dönüyor" sloganıyla başlayan bu önemli proje için Çeşme Yarımadası'ndaki uygun araziye 100 adet sakız ağacı bağışlayan TED İzmir Koleji, Permakültür Kulübü öğrencileriyle birlikte proje alanına gezi düzenledi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktuga'nın da katıldığı gezi sırasında öğrenciler, sakız ağacının dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası ve Çeşme Yarımadası'nda yetiştirildiğini öğrendi. Bu bilgiyle öğrenciler, sakız fidanlarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Çevreci projelerine her geçen gün hız veren TED İzmir Koleji, dikilen sakız ağaçlarının herdem yeşil ağaç olması sebebi ile karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlayacak. TED İzmir Koleji, çevreci projeleri öğrencileriyle buluşturmaya devam edeceğini bildirdi.