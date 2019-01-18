TED İzmir öğrencileri, eski oyuncaklarını sanata dönüştürüyor

Öğrencilerinin evlerinden getirdikleri işlevsiz oyuncukların kullanılarak oluşturulduğu tasarım 18 Ocak'ta Agora AVM'de ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılanarak sergilenmeye başladı.

Yarıyıl tatilinin başladığı karne gününü düzenledikleri geri dönüşüm odaklı sanat etkinliği ile kutlayan TED İzmir Koleji öğrencileri, yaptıkları flasmob gösterisi ile de alışveriş merkezi ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşattı.

Kaynakların tahribi ve tükenmesine karşı duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla Eylül ayında benzer bir projeye daha imza atan TED İzmir Koleji, deniz ve sahil atıklarından oluşturduğu büyük balık heykeli ile deniz ve sahil kirliliğine dikkat çekmişti. Heykel şuan Ankara Atakule Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergileniyor.