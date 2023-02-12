Tedavi altındaki depremzedelere destek ziyareti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'e getirilerek Tepecik ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti. İzmir Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Safa Narlı ve dernek yönetimine taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunan başkanlar, yaşanan deprem felaketine dair açıklamalarda da bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Tepecik ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti, İzmir Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Safa Narlı ve dernek yönetimine taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastanedeki ziyaretlerine ilişkin duygularını paylaşan Başkan Sürekli, “İzmir'e getirilen depremzedelerimizi ve ailelerimizi ziyaret ettik, acılarını bir nebze olsun paylaşmaya çalıştık. Ailelerin sonuna kadar yanında olacağız. Asrın felaketini yaşadığımızı doğru kavramak zorundayız. 17 Ağustos Gölcük depreminin 3 katı daha şiddetli bir deprem yaşadık. 500 atom bombasının çıkardığı enerjiyle sarsıldık. Böyle büyük bir afetle mücadelede, herkesi yardımlaşmaya davet ediyorum. Yaşanan bu büyük doğal afet üzerinden siyaset yapmayı kimse düşünmesin bile. Gün, yaraları sarma günüdür. Acıların üstünden bir ve birlikte olarak hep birlikte geleceğiz” diye konuştu.

"Yıkım, 5 ülkeden daha büyük bir alanda"

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili yıkan depremin etki alanının 5 ülkeden büyük olduğunu vurgulayan Başkan Sürekli, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Etkilediği alan 5 Avrupa ülkesinin yüzölçümünden; Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Portekiz ve Macaristan'dan daha büyük. Teknik olarak derinliğin yüzeye yakınlığı, süresi ve diğer tüm detaylar düşünüldüğünde ortaya çıkan facianın vahameti ortaya çıkıyor. AFAD, 12 binin üzerinde binanın, 70 bine yakın bağımsız bölümün yıkıldığını bildirdi. Bunu göz ardı edemeyiz. 122 yıldır Türkiye'de olan bütün depremlerin en büyük artçılarından büyük ve çok sayıda artçı meydana geldi. Depremin görüntüleri ürpertici. Devletimiz tüm kurumlarıyla şartları zorluyor, dünyanın birçok yerinden gelen arama kurtarma ekipleri de öyle. Bu durumda, ortaya çıkan sonucu iyi kavramak ve had bilmek gerekiyor. Bu noktada siyaset yapmamak gerekiyor. Yapılması gereken tek şey, dayanışmak, aynı yere yumruk vurmak.”

"102 tırı İzmir'den deprem bölgesine gönderdik"

10 ilden İzmir'e getirilen yaralı depremzedeleri tedavi altına alındıkları hastanelerde ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Doktorlarımız, depremzedelerimizin tedavilerini titizlikle yapıyor. Durumları iyiye giden kardeşlerimiz var. Onların ve ailelerinin sonuna kadar yanındayız. 10 ilimizde yaşam mücadelesi veren tüm vatandaşlarımızın yaraları yaralarımızdır" diye konuştu.

Başkan Sürekli, deprem bölgesine giden yardımlarla ilgili de şu bilgileri verdi: "Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Milletimiz de var gücüyle elinden gelen yardımı yapıyor. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak ilk andan itibaren il ve ilçelerimizde afet koordinasyon merkezlerimizi kurarak üyelerimizden, vatandaşlarımızdan gelen yardımları Valiliğimizin koordinasyonunda depremzedelerimize ulaştırıyoruz. İl başkanlığı olarak 13 tır, ilçe başkanlıklarımız 11 tır ve AK Parti'li belediyelerimiz ise 78 tır olmak üzere toplamda 102 tırı İzmir'den deprem bölgesine gönderdik. AK Parti teşkilatları olarak depremzedelerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmak için elimizden gelen gayreti aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

"Dertlerine derman olmak için geldik"

MHP İl Başkanı Veysel Şahin ise 100 yılın afeti ve yüzyılın acısı ile karşı karşıya kalındığını söyleyerek, “Gerçekten acımız büyüktür. Bugün burada İzmir'deki Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle omuza omuza olmak için geldik, acılarını paylaşmak için geldik. Dertlerine derman olmak için geldik. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Teşkilatı olarak mağdur kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Rabbim ahirete irtihal edenlere rahmet, geride kalanlara sabırlar versin. Yaralılarımıza şifa, kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize de güç kuvvet versin. Bütün Türkiye tek yürek olduk. Deprem bölgelerinde kurtarma çalışmalarıyla ve yardımlarla hepimiz bu acıyı paylaşıyoruz. Devletimiz bütün kurumları ile orada, milletimiz bütün desteği ile orada. Cenabı Allah bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın inşallah” ifadelerini kullandı.