Tedavisi yapılan çakal doğaya bırakıldı

İzmir'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki iki haftalık tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Yaklaşık iki hafta önce Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndan karayoluna indiği tahmin edilen 3 yaşlarındaki erkek çakal, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Hayvanseverlerin olayı haber vermesinin ardından yaralı hayvan, Doğal Yaşam Parkı'na götürülerek tedavi altına alındı. Çakal, başarıyla sonuçlanan tedavi sürecinin ardından Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde Yamanlar Dağı'nda doğaya bırakıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, kendilerine yaralı halde getirilen çakal, tilki, leylek, kartal ve yılan gibi birçok yaban hayvanının tedavisini yaptıklarını belirterek, “Parka gelen bütün canlıların tedavisini özenle yapıyoruz. Yaban hayvanlarının tedavisi yapıldıktan sonra onların yeniden doğaya adapte olma zamanlarını bekliyoruz. Hayvanların doğaya adapte olacağını düşünüyorsak, salıyoruz. Ama uçamayacak durumdalarsa bunlara Doğal Yaşam Parkı içerisinde kendi barınaklarımızda hayatları boyunca bakıyoruz” dedi.

“Lütfen canlılara zarar vermeyin”

Bir canı kurtardıkları zaman büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Şahin Afşin, “Bir türün yok olması demek, doğanın dengesinin bozulması anlamına geliyor. Bundan beş ay önce yaralı halde bulduğumuz ve tedavisini yaptığımız engerek yılanını getirip doğaya saldık. Bu türlerde popülasyonun azalması sonucu diğer kemirgenler çoğalıyor. Onlar da tarım topraklarına zarar veriyor. Yılan zararlı gibi görülebilir ama öyle değil. Tarım alanları için çok faydalı hayvanlar. Yine çakallar ve kurtlar da önemli. Kurtların çoğalması demek, tarım alanlarına zarar veren türlerin dengede tutulması demek. Kurtlar, çakallar ve tilkiler öldürülmemeli. Doğanın kendi içerisinde bir dengesi var. O dengenin bir tarafına müdahale ettiğimiz zaman diğer taraf bozuluyor. Dengeyi bozmayalım. Doğayı kendi haline bırakalım ve lütfen hayvanlara zarar vermeyelim” diye konuştu.