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Tehlikeli yolculuk korkuttu: Bir motosiklete 4 kişi bindiler

İzmir’de bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan 2’si çocuk 4 kişi, korkuya sebep oldu.

İzmir'de bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan 2'si çocuk 4 kişi, korkuya sebep oldu. Tehlikeli yolculuk başka bir yolcu tarafından görüntülendi.


Konak ilçesinden Bayraklı ilçesine doğru seyir halinde olduğu iddia edilen bir motosiklet görenleri şaşırttı. Motosiklet üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin yolculuğu trafiği tehlikeye düşürdü. Kask taktığı görülen 4 kişinin yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin ikazına rağmen devam etti.



O anlar cep telefonu kamerasında


Öte yandan yaşanan tehlikeli anlar, trafikteki bir diğer araç içerisinde bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda 2'si çocuk 4 kişinin motosiklet üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.

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