Tek ameliyatla safra kesesi, böbreği ve rahmi alınan hasta 48 saat sonra evine döndü

İzmir'de ameliyat korkusu nedeniyle sağlık problemlerini sürekli erteleyen hastanın tek bir ameliyatla üç organı alındı. Safra kesesindeki taş nedeniyle karın ağrıları yaşayan, çalışmayan sol böbreği enfeksiyon odağı haline gelen ve rahminde 9 santimetrelik miyom bulunan kadın, safra kesesi, böbreği ve rahminin alınmasının ardından sadece 2 gün sonra taburcu olarak evine döndü.

İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Duygu Köseler, rahmin içerisindeki 9 santimetrelik büyük bir miyomun neden olduğu kanama şikayetiyle Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha önce de rahminden miyom aldıran genç kadının laparoskopik histerektomi diye adlandırılan rahim aldırma ameliyatı olmasına karar verildi. Gerçekleştirilecek ameliyat için tahlilleri yapılan Duygu Köseler'in safra kesesinde de taş olduğu, taşın safra kesesinin ağzını kapamaya başladığı anlaşıldı. Sürekli karın ağrısı yaşayan ancak ameliyat korkusu nedeniyle bu ameliyatı sürekli erteleyen Köseler'in bir yandan da böbrek yetmezliği ile mücadele ettiği, sol böbreğinin fonksiyonsuz olduğu, vücut içerisinde kaldıkça enfeksiyon odağı haline gelebileceği ancak yine ameliyat korkusu nedeniyle bu ameliyatı da olmadığı anlaşıldı. Bir an önce rahmini, safra kesesini ve böbreğini aldırması gereken Duygu Köseler'le ilgili olarak Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlkay Şahin, tek ameliyatla üç organın alınması için karar vererek hazırlıklara başladı.

6 saatlik operasyon

Laparoskopik denilen kapalı teknikle ameliyata alınan Duygu Köseler'in ilk olarak sol böbreği alındı. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal ve Op. Dr. Ümit Eskidemir'in gerçekleştirdiği ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sonrasında Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, yaklaşık 40 dakika süren bir operasyonla hastanın safra kesesini aldı. Son olarak operasyona dahil olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlkay Şahin yaklaşık 2 saat süren zorlu bir ameliyat sürecinin ardından Köseler'in rahmini aldı.

Operasyonun başından sonuna kadar kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Şahin, hastanın derin bir ameliyat izinin bile olmadığını, sadece 48 saat sonra taburcu olarak evine gittiğini ifade etti.

Hasta Duygu Köseler ise, iğneden, kan görmekten ve hatta damar yolu açtırtmaktan bile çok korktuğunu, bu nedenle sağlık problemlerini sürekli ertelediğini, tek bir ameliyatla üç organını aldırdığına kendisinin bile inanamadığını söyledi.