TEKDER'den Vali Köşger'e ziyaret

İzmir'in yeni sivil toplum kuruluşu Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER), İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Valiler Kararnamesi ile Aydın'dan İzmir'e atanan Vali Yavuz Selim Köşger, Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) İzmir İl Başkanı Bayram Tüm ve beraberindeki Şule Çınlama, Nuri Çelenk, Remzi Dinç ve Hasan Ural'ı ağırladı. TEKDER İzmir İl Başkanı Tüm, ziyarette İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarının unutulmadığı ziyarette TEKDER heyeti, hediyelerini Vali Köşger'e takdim etti.

TEKDER'in uluslararası bir kuruluş olduğunu vurgulayan Bayram Tüm, İzmir'de yaptıkları ve yapacakları faaliyetler hakkında Vali Köşger'e bilgiler verdi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Tüm, "Valimize yeni görevinde başarılar diledik ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. TEKDER hakkında bilgiler verdik. İzmir'de yapılanmamızı yeni oluşturuyoruz. TEKDER olarak; sanayici, üretici, esnaf ve iş insanlarının sorunlarına ve taleplerine sahip çıkarak, iş hacimlerini genişleteceğiz. Toplumsal refah ve uzlaşmayı geliştirmek anlamında çalışmalarımız olacak. İş insanları, akademisyenler ve bürokratlardan oluşan bağımsız, bağlantısız gönüllü bir sivil toplum kuruluşuyuz" dedi.