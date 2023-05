Tekel Fabrikası, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na dönüştü

Fabrikanın açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, alanın 7/24 yaşayan kültür ve sanatın cazibe noktalarından biri haline geleceğini belirtti.

140 yıllık tarihi ile endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden hayat buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, alanda incelemelerde bulunarak fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Fabrikaya ilişkin bilgilendirmede bulunan Bakan Ersoy, “Burası artık 7/24 yaşayan kültür ve sanatın cazibe noktalarından biri haline gelecek” diye konuştu.

17 dönümlük bir arazi

140 yıllık geçmişi olan bir fabrikanın 2000'li yıllardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini hatırlatan Bakan Ersoy, “Biz de ‘Burası yine fabrika olma özelliğini korusun ama artık kültür ve sanata üreten bir fabrika haline gelsin' dedik. Yoğun ve hızlı bir çalışma ile yaklaşık 1 yılda İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na dönüştürdük. 17 dönümlük bir arazi içinde 9 bin metrekarelik açık alan ve yeşil alanlarımız var. 20 bin metrekare civarında bir kapalı alanımız var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekibi tarafından yoğun bir çalışma ile konsept tasarımı yapıldı. İlk etapta özgün olan yapıların hepsi korundu. Ağır hasara uğrayan yapılar, özgün malzemesi ile restore edildi. Özgün olmayan, yakın zamanda yapılmış ve tescilli olmayan yapı ve eklentiler ise kaldırıldı” bilgisini verdi.

Eğitimler de verilecek

7 bin 200 metrekarelik alanı İzmir Arkeoloji Müzesi ve Etnografya Müzesi olarak kullandıklarını, 3 bin 600 metrekarelik yapıyı da İzmir Resim ve Heykel Müzesi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

“2020'deki İzmir depreminde Resim ve Heykel Müzemiz ağır hasar aldı. Binayı boşalttık ve geçici olarak Kültürpark'a taşımıştık. Şimdi buranın restorasyonu bittikten sonra kalıcı olarak buraya taşındı. Altına iki tane de bölüm oluşturduk. Bunlar da geçici sergi alanları olarak sanat dünyasına hizmet edecek. İzmir Resim ve Heykel Müzesinde yaklaşık 700 tane eser vardı. 400'ünü buraya taşıdık. 300'ünü de restore edip sergilemeye devam edeceğiz. Açık alanları da doğru kullanmak istedik. Dev ekranda yapay zeka ile ilgili sergi yer alıyor. Bahçeleri hem yeşil alan olarak planladık hem de konser ve etkinlik alanları olarak planladık. Sanata meraklı insanların kültürel ve sanatsal eğitimler de alacağı yerler oluşturduk. Sanat etkinlik alanları var. Burada sanatçılar tarafından eğitimler veriliyor. Vatandaşları sadece sergi ve müzelerle desteklemiyoruz, eğitim alacakları noktaları da burada oluşturduk.”

“Türk turizmi olarak bu rekoru kırmayı başardık”

Bakan Ersoy, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 2023 ilk çeyrekteki turizm verilerine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Ersoy, “2023 ilk çeyrek turizm verileri tarihi rekor açıklandı. Türkiye, ilk çeyrekte yaklaşık 7,8 milyon toplam ziyaretçi aldı. 8,6 milyar dolar civarında gelir elde etti. Türkiye ilk çeyrek rekorunu kırmış oldu. 6 Şubat'ta Türkiye bir deprem yaşadı. Depremin olumsuz etkilerine rağmen Türk turizmi olarak bu rekoru kırmayı başardık. 14 Mayıs'ta bir seçim var. Seçim süreçleri ve deprem gibi afetler, turizm trafiklerini olumsuz etkiliyor. Bunlara rağmen tanıtım faaliyetleri, PR çalışmaları sayesinde bu sonucu elde ettik. 14 Mayıs'tan sonra inşallah birçok algı da kırılmış olacak. Sektör, istikrarlı bir şekilde sezonun başında ilan etmiş olduğumuz 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine ulaşacak. Ancak ilk çeyrek verisi oldukça olumlu. Beklentilerimizle orantılı geldi. Pazar çeşitlemesi yönünden yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını alıyoruz. Klasik pazarlarımızda bazı rakamlar azalırken, klasik olmayan farklı pazarlarda rakamlarımız artıyor. Bu da Türkiye'nin sadece belli pazarlara odaklanmadığını, yeni tanıtım stratejisi ile olumlu sonuçlar aldığını gösteriyor” dedi.

“Çeşme Projesi hayati bir proje”

Çeşme Projesi ile ilgili geçici bir yürütmeyi durdurma kararı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Bakan Ersoy, “Mahkemenin asli kararını vermesini bekliyoruz. İzmir için çok hayati bir proje. İzmir'in geleceği açısından çok önemli bir proje. Klasik siyasi hedeflerle projenin algısının engellenmeye çalışılmasını, projenin engellenmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğunda konulara siyasi yaklaşmamamız gerekiyor. İzmir için gerekli ve doğru bir proje. İzmir'in hava trafikleri ile ilgili bazı sorunları var. Haklı bir şekilde şikayet edilerek ‘İzmir'in dünyaya direkt bağlanmasını istiyoruz' deniyor. Bazı şeyler istemekle olmuyor, gerekenleri yapmanız gerekiyor. Bu proje, o yönde atılmış en büyük adım olacak. Bu proje gerçekleştirildiği zaman İzmir'e olan direkt sefer sayısından 10-15 kat artış göreceksiniz. İzmir'in kalıcı sorunlarından biri çözülecek. Bir sorun da sezonun kısa olması. Bu proje ile birlikte 12 aya yayılmış uzun süreli turizm yapılabilecek bir nokta haline gelecek İzmir. Yürütmeyi durdurma kararı kalkarsa, zaten plan askıya çıkacak. Plan hazır. Askıya çıktığı zaman bütün hassasiyetlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çok ciddi şekilde ele alındığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını hep beraber göreceğiz. Üzerinde tartışılacak konular varsa zaten tartışır düzeltiriz ama bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından çalışılmış en iyi turizm merkezi projesidir. 9'dan fazla üniversitede 50'den fazla akademisyenin katılımı ile yapılmış, yurt dışından uzman üniversitelerin katılımı ile yapılmış bir plandan bahsediyoruz. İnşallah mahkeme sağduyulu bir karar verir, sonrasında da bir planı açıklarız. İnşallah İzmir bu projeyi kazanır” sözlerine yer verdi.

Açılışı gerçekleştirildi

Bakan Ersoy, açıklamasının ardından fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, milletvekili adayları ile sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri de katıldı. Açılışta da bir konuşma yapan Bakan Ersoy, fabrikada yer alan kütüphane, atölyeler ve eğitimler hakkında bilgi verdi.

“Burada bir dönüşümün hikayesi var”

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Burada bir dönüşümün hikayesi var. Türkiye'nin son 21 yılda bir dönüşüm hikayesi var. Sanayisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sporuyla, turizmiyle, kültürüyle her geçen gün ivme kazanan bir dönüşüm. Tabii ki bu dönüşüm, bir liderlik vizyonunun eseri. Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla her alandaki dönüşümün somut örneğini burada görüyoruz. İzmir'imizin tüm halkı, keyifle burayı kullanacak. Halkımızın her bir imkana erişmesi, hükümetimizin en büyük gayelerinden biri. Ülkemizin nasıl dört bir yanını spor tesisleri, gençlik yatırımları ile donattıysak aynı vizyon tüm kurumlarımızda var. Türkiye genç bir ülke. Kültür Sanat Fabrikası'nın ülkemiz gençleri açısından eşsiz bir imkan olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.