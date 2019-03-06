Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa yolcusu

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 7-10 Mart 2019 tarihlerinde İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenecek Avrupa Ligi-2'de bir kez daha sahne alacak. Mavi-beyazlı ekipte ilk hedef, eleme grubunu geçerek İspanya'daki finallere kalmak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ülkemizi bir kez daha Avrupa'da temsil edecek. Avrupa Ligi-2'de sahne alacak ekip, 7-10 Mart 2019 tarihlerinde İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenecek şampiyonada öncelikle finallere kalmayı ve yine Avrupa'da derece yapmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi-3'de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarı finale kadar yükseldiği turnuvayı üçüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

PDM Treviso takımının ev sahipliğindeki şampiyonada Fransa'dan Toulouse IC, Hollanda'dan SC Devedo, İspanya'dan ise Mideba Exstremadura yer alacak. Yeniden Avrupa arenasında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Antrenör Erdinç Kılıç, "Ligde şu anda ilk üç içerisindeyiz. Avrupa Ligi-2'de önce İtalya'daki eleme gurubunu lider bitirmek ve İspanya'da oynanacak olan final serisine kalmak istiyoruz. Takımımız, bunu başaracak güce ve inanca sahip" dedi.