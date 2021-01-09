Tekerlekli sandalyeli 'cep telefonu' hırsızları tutuklandı

İzmir'in farklı ilçelerinde 'tekerlekli sandalye' ile iş yerlerine giden ve yanlarında bir de çocukları bulunan cep telefonu hırsızı karı koca tutuklandı.

İzmir'in çeşitli ilçelerinde tekerlekli sandalye de oturan eşi ve yanındaki kız çocuğu ile farklı tarihlerde giyim ve ayakkabı mağazası gibi iş yerlerine gelerek cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheliler, iş yerleri sahipleri ve vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Şikayet üzerine polis ekiplerince iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Hırsız çift tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin İ.T (24) ve eşi D.T (25) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteri gibi içeriye giren karı kocanın alışveriş yapıyor gibi göründüğü ve zaman zaman İ.T'nin iş yeri içerisinde kızıyla oynadığı, ardından ise kasa üzerinde bulunan cep telefonlarını aldıkları görülüyor.