Tekintaş, çocuklara güvenlik interneti anlattı

Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş, İzmir'deki bir okulda "Çocuklar İçin Güvenli İnternet Kullanımı" konulu bilgilendirme semineri yaptı.

Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş, Bayraklı Milli İrade Ortaokulu öğrencilerine "Çocuklar İçin Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminer verdi. Düzenlenen etkinlikte ise miniklerin hevesli soruları ve keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Tekintaş sunumunda, internetin kullanım alanlarından, internet kullanımı ile ilgili çeşitli istatistiklerden, gizlilik ayarları ve kişisel bilgilerin korunmasından bahsetti. Siber zorbalığın ne olduğundan ve maruz kalındığında nasıl davranılması gerektiğine değinen Tekintaş, minik katılımcılara güçlü şifre kullanmanın ne kadar kritik olduğunu ve dijital dünyada paylaşım yapmadan önce düşünmenin öneminin altını çizdi. Son olarak güvenli internet kullanımının önemine değinen Tekintaş, güvenli bir internetin temel unsurlarını çocukların anlayabileceği bir biçimde hikâyeleştirerek anlattı ve ekledi: "Güvenli internet hizmetine ilişkin çalışmalar, anayasanın 'Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları' başlıklı 41. maddesi ve 'Gençliğin Korunması' kenar başlıklı 58. maddesi hükümlerine dayanmaktadır. Bu anayasal hükümlerin yanında Elektronik Haberleşme Kanununun Tüketici ve Son Kullanıcı Haklarını düzenleyen hükümleri ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 'İnternetin Güvenli Kullanımı' başlıklı 10. maddesi de uygulamanın kapsamını belirlemiştir. Yönetmelik, işletmecilere internetin güvenli Kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmeti sunma yükümlülüğü getirmiştir. Güvenli internet hizmeti, Türkiye'de İnternet'in güvenli kullanımına yönelik şikayet ve talepler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulan sonuçlar da özellikle ebeveynlerin İnternet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve arayışlarını teyit eder niteliktedir" dedi.