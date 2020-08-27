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Tekne faciasında cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi

İzmir’in Foça ilçesinde 2 Ağustos’ta teknenin alabora olduğu olayda kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olduğu olayda kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi.


2 Ağustos tarihinde 10 kişilik grup, gezi turu yapmak amacıyla özel tekneyle açılmış, teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi kurtarılmış, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 9 yaşındaki Sarp Göksoy da kaybolmuştu. Sarp'ın cansız bedeni 2 gün önce Hayırsız Ada açıklarında bulunmuştu.


İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Sarp Göksoy'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı ve defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürdü. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle önlemler alınarak, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından minik Sarp'ın cenazesi, aynı kazada vefat eden annesi ve kardeşlerinin yanına defnedildi.


Cenaze toprağa verilirken minik Sarp'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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