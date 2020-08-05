Tekne faciasında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğuna en acı veda

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan tekne faciasında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Annesini ve 2 kardeşini kaybeden ve 1 kardeşi de henüz bulunamayan Kaan Niyazi Özarmağan (19) ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Geçtiğimiz pazar günü Foça ilçesinde 10 kişinin bindiği tekne su alarak batmıştı. Faciada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 kişi de kurtarılmıştı. Facia esnasında kaybolan Sarp Göksoy (7) için arama çalışmaları devam ederken, faciadan sonra yüzerek kıyıya çıkan ve kayıplara karışan teknenin kaptanı Adem D. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ailesini kaybeden genç ayakta durmakta zorlandı

Faciada hayatını kaybedenlerden anne Sermin Özarmağan (38) ve çocukları Elifnaz Özarmağan (16), Çınar Ege Göksoy (9) için Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip olarak gerçekleştirilen törende hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Annesini ve 2 kardeşini kaybeden ve 1 kardeşi de henüz bulunmayan Kaan Niyazi Özarmağan (19) ise ayakta durmakta güçlük çekti. Törende hayatını kaybedenler için helallik istenirken, dualar edildi. Cenazeler kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürüldü.

Yine faciada hayatını kaybeden Şennur Avcı ise geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanmıştı.