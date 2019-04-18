Tekne yangını kısmen kontrol altında

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale edilirken yangın kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, İzmir'in Çeşme ilçesi sahilindeki bir gezi teknesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizden ve karadan müdahalenin yapıldığı yangın için ekipler yoğun çaba sarf ederken, emniyet güçleri de bölgede tertibat aldı. Bölgedeki vatandaşlarda yangın alanından uzaklaştırıldı. Öte yandan, yangın nedeniyle bazı gezi tekneleri de güvenli bölgeye alındı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme'de günübirlik tur teknemizde çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz İzmir ve Urla gelen takviye ekipler müdahale ediyor. Aynı zamanda denizden de römorkörler müdahale ediyor. İnşallah kısa sürede söndürüleceğine inanıyoruz" dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.