Teknik tekstilde ihracat çıtası yükseliyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2010'da 83 milyar dolarken son dönemde 107 milyar dolara ulaşan küresel teknik tekstil ihracat pazarına firmalarını hazırlıyor.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin yürüttüğü ‘Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Artırılması' konulu UR-GE projesi kapsamında, 12 Ekim 2020'de başlayan “Koruyucu ve Medikal Teknik Tekstil Ürün Geliştirme” danışmanlık hizmeti, katılımcı firmalar ile fiziki ve online yapılan görüşmelerle devam ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, "Pandemi öncesinde başladığımız URGE projemizin içeriğinin, pandemi sürecinde öne çıkan talepler ve ürün gruplarıyla kesişmesi katılımcılarımızla yürüttüğümüz faaliyetlere hız kazandırdı" dedi.

Eskinazi, katılımcı firmalarla 5 ana başlıkta 6 ay süre boyunca görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Teknik tekstillerin medikal veya koruyucu teknik tekstil alanlarında ayrı ayrı çalışmalar yapıldı. Katılımcı firmaların uluslararası arenada teknik tekstil alanında rekabetçilik gücünün artırılmasına destek oluyoruz. 2020 yılı covid-19 virüsü nedeniyle pandeminin damga vurduğu bir yıl olduğu için virüsten korunma çabası medikal tekstil ürünlerine ilgiyi artırdı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı 2020'de yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı

Çalışmanın ilk aşamasında katılımcı tüm firmalara ‘Koruyucu Tekstiller' ve ‘Medikal Tekstiller' konulu iki eğitim düzenlendiğinden bahseden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da şunları söyledi:

"Bu sayede katılımcı firmalar geliştirmek istedikleri teknik tekstil ürünü konusunda fikir oluşturdu. Her firmanın çalışmak istediği teknik tekstil alanı belirlenerek, konusunda uzman danışmanlarla katılımcı firmalar eşleştirildi. Bazı firmalarla medikal tekstil alanında çalışmaya başlanırken, bazı firmalarla ise koruyucu tekstil alanında çalışma yürütülüyor. Teknik tekstil pazarı hızla büyüyor. Gelecekte katma değeri daha da artacak bu pazarda onları daha üst sıralara taşımak için çalışıyoruz. Türkiye'nin toplam teknik tekstil ihracatı 2020 yılı ocak-aralık döneminde yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaşırken, Ege Bölgesinin teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artırarak 194 milyon dolara yükseldi. 2019 yılında Türk tekstil sektörünün ihracatında 59,5 milyon dolarlık yer tutan medikal tekstil ürünlerinin ihracatı 2020 yılında yüzde 2204 gibi astronomik bir artışla 1,4 milyar dolara ulaştı. Ege'nin medikal teknik tekstil ihracatı ise yüzde 4582 artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskelerin asıl payı oluşturduğunu gördük."