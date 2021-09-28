TEKNOFEST ödüllü Barkın'ın hedefi mühendislik

TEKNOFEST 2021'de Akıllı Ulaşım kategorisinde yarışan Uğur Okulları 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol Ünitesi " isimli projesi ile 3. oldu. Mekanik ve yazılım konusunda araştırmaya meraklı olduğunu söyleyen Özsoy, hedefinin mühendislik olduğunu belirtti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 21'e Gaziemir, Balıkesir, Gaziantep, Muratpaşa, Topkapı ve Darıca Kampüslerinde öğrenim gören 11 öğrencinin geliştirdiği 6 ayrı projeyle katılan Uğur Okulları yarışmadan ödülle döndü. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol ünitesi Yapımı" isimli projesi ile Akıllı Ulaşım kategorisinde 3. oldu. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ise Teknolojik Tasarım dalında birincilik ödülünü kazanan Barkın Özsoy, mekanik ve yazılım konusuna ilgi duyduğunu söyledi.

“Makine mühendisi olmak istiyorum”

TEKNOFEST'te ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu anlatan Barkın Özsoy, mekanik ve yazılım konusunda araştırmaya meraklı bir öğrenci olduğunu söyledi. Projeye başlamadan önce internetten trafik ışıklarının ve akıllı trafik sistemlerinin nasıl çalıştığını araştırdığını söyleyen Barkın “Fen Bilimleri öğretmenim Bengi Nur Kankılıç danışmanlığında literatür taraması yaptık. Sonrasında fikirlerimizi paylaşmak, önerilerini almak için İzmir İl Trafik Şube Müdürü ve İzmir Ulaştırma Merkezindeki uzmanlarla görüştük. Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra basit, ucuz ve uygulanabilir bir kontrol ünitesi yaptık. Kontrol ünitesi, dört yönlü kavşaklar için araç ve yaya uyarımlı akıllı trafik sinyalizasyon sistemi uygulamalarında kullanılabilecek. Ayrıca projede yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, günümüz sabit ve değişken sabit zamanlı sistemlerden daha iyi bir alternatif olması, mevcut sistemlere göre daha basit olup gerçek ortamda da kullanılabilmesi gözetildi. Böylece akıllı trafik sistemi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedeflendi. Etrafımızdaki birçok makine otomasyon ile çalışıyor. İleride bunun daha da çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ben de kendimi yazılım konusunda geliştirerek, makine mühendisi olmak istiyorum” dedi.