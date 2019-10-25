Teknopark İzmir'den Litum'a "Yılın Teknoloji Şirketi" ödülü

Teknopark İzmir tarafından, inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren kurumların ödüllendirildiği "Teknopark İzmir Yüksek Teknoloji Ödülleri" kapsamında KOBİ kategorisinde "En İyi Şirket" ödülüne Litum layık görüldü.

İnovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren kurumların ödüllendirildiği "Teknopark İzmir Yüksek Teknoloji Ödülleri" sahiplerini buldu. "Yüksek Teknoloji Ödülleri" kapsamında; İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Bilim ve Sanayi İl Müdürlüğü ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) temsilcilerinin yer aldığı ödül komitesi, özellikle yurt içinde geliştirilip dünyaya yayılan teknolojilerin ödüllendirilmesini hedefledi.

Litum da, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) kategorisinde "En İyi Şirket" ödülünü aldı. Düzenlenen törende, KOBİ kategorisinde "En İyi Şirket" ödülüne layık görülen Litum'a ödülünü İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran verdi.

2004 yılından bu yana IOT (nesnelerin interneti) teknolojileri geliştiren Litum, İzmir'de ürettiği sistemlerle dünyanın 35 ülkesine hizmet veriyor. Litum'un müşterileri arasında ise Paris Metrosu, Bosch, Ferrero, Schneider Electric, General Electric gibi dünyanın önde gelen şirketleri ve devlet kurumları yer alıyor.

Litum, artan talep doğrultusunda Endüstri 4.0 ve sağlık uygulamalarına yönelik kapalı alan konum takip sistemleri (RTLS) geliştirmeye yoğunlaştı. Bu sistemler çalışan, ekipman ve tüm önemli kaynakların konumlarını işleyerek süreç yönetimi ve verimliliğe katkı sağlarken, aynı zamanda forklift çarpışma önleme, yalnız çalışan güvenliği gibi uygulamaları ile iş güvenliğini de en üst seviyeye çıkartıyor. Konum hassasiyetini 20 cm seviyesine kadar indirebilen ve anlık konum oluşturan Litum sistemlerinin, dünya genelindeki benzerlerine kıyasla teknolojik açıdan üstün olduğu ifade edildi.

Özellikle 2018 yılında Paris Metrosu için geliştirilerek çalışan takip ve güvenlik sistemi ile uluslararası alanda önemli başarıya imza atan Litum'un, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde geniş bir iş ortağı ağı bulunuyor.