Tekstil tasarımcısından keçeci Mustafa belgeseli

Ödemişli tekstil tasarımcısı Nezihe Uzunkol, ilçeye bağlı Bademli beldesinde yıllardır keçecilik mesleği ile uğraşan Mustafa Yünel'in belgesel filmini çekti.

1932 Bademli doğumlu Mustafa Yünel'in bir kasaba aydını ve kooperatifçi olduğunu belirten Nezihe Uzunkol, “Mustafa Amca, benim de doğum yerim olan Bademli'de komşumuzdu. Mustafa Amcanın benim çocukluğumda önemli bir yeri vardır. Benim bitirme tezim de keçecilik üzerinedir. Amatörce yaptığım bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Ödemiş Belediyesi Nikah Salonunda yapılan film gösterimine Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kundak, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı M. Selçuk Bilgi, Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gerçek, sanatseverler ve Bademlililer katıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü mezunu olan belgeselin yazarı ve yönetmeni Uzunkol, filmin hikayesini ve yolculuğunu izleyenlerle paylaştı.