Tekstil ve deri mühendisliklerinde burs projesi maya tuttu

Türkiye'nin ihracat ve istihdamda lideri hazır giyim, tekstil ve deri sektörlerinin, daha başarılı gençlerin tekstil ve deri mühendisliklerini tercih etmesi için yürüttükleri “Modanın Mühendisleri Projesi”nde burs maya tuttu.

Deri mühendisliğinde kontenjan ilk tercihlerde yüzde 100 doluluğa ulaşırken, tekstil mühendisliğinde de, doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünü 430 puanı olan öğrenciler tercih ederken İzmir'de, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin mühendis ihtiyacına büyük oranda cevap veren Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliklerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve taban puanlarında büyük artışlar göze çarptı. Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, İzmir'den start alan "Modanın Mühendisleri Projesi"nin kısa sürede Türkiye genelinde faaliyet gösteren 12 ihracatçı birliği ve Tekstil İşverenleri Sendikasınca benimsendiğini, Ticaret Bakanlığının burs için onay verdiği bir projeye dönüştüğünü kaydetti.

Tekstil mühendisliği eski parlak günlerine geri dönüyor

Tekstil mühendisliklerinin başarılı gençler tarafından tercih edildiği bir iklimi oluşturdukları için mutlu olduklarını dile getiren Sertbaş, "Sektörün ihtiyaç duyduğu mühendisleri sektöre kazandıracağız. YÖK'ün kontenjan verdiği 12 üniversitedeki tekstil mühendisliklerinde doluluk oranı geçen yıllarda yüzde 40'lar seviyesinde kalırken, bu yıl yüzde 92 doluluk oranına ulaştık. Ek yerleştirmelerle tüm tekstil mühendisliklerinde yüzde 100'lük doluluk oranına erişeceğimizi öngörüyoruz. Tüm tekstil mühendisliklerinde taban puanlar ciddi bir artış gösterdi. Önümüzdeki yıllarda tekstil mühendisliklerinin daha çok tercih edilmesini ve eski parlak günlerine dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Deri mühendisliği hiç bu kadar popüler olmamıştı

Türkiye'ye yıllık 1.6 milyar dolar döviz kazandıran deri sektörünün mühendis ihtiyacına cevap veren Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü uzun yıllar sonra kontenjanını doldurdu. Deri mühendisliğini tercih edenler arasında 430 puanlı gençler yer alıyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, deri sektörünün her yıl en az 25 deri mühendisine ihtiyaç duyduğunu, Türkiye'de deri mühendisliği eğitimi veren tek bölüm olan Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünden sektöre bu sayıda mezun gelmediğini, deri mühendisliğini daha cazip hale getirmek için sektör olarak başarılı gençlere deri mühendisliğini tercih ettikleri takdirde burs verme kararı aldıklarını, ilk yıldan bölümün kontenjanının yüzde 100 dolmasının ve yüksek puanlı gençlerin bölümü tercih etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Burs veriliyor

Tekstil mühendisliğini tercih edecek ilk 20 binde yer alan gençler asgari ücret kadar bursa hak kazanacak. 20 ile 50 bin arasındaki gençler asgari ücretin yüzde 70'i oranında burs alabilecek. 50 bin ile 80 bin arasındaki gençler ise asgari ücretin yarısı kadar burstan yararlanabilecek. Deri mühendisliğini tercih eden ilk 20 bin arasına giren öğrenciler asgari ücret tutarında burs kazanırken, puan sıralamasında 20 ila 60 bin arasında yer alan öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i kadar, 60 bin ila 100 bin arasında yer alacak olan öğrenciler için ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verilecek.