Tekstilin sağlıkla buluşması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlık alanında önemli bir çalışmaya imza atarak, toplumda yaygın bir sağlık sorunu olan Anal Fissür'ün (Makat Çatlağı) destek tedavisi amacıyla ağrı kesici özelliği bulunan biyobozunur ve biyostabil tamponlar üretti. Çalışmanın uluslararası patentini almak için başvuruda bulunduklarını belirten Prof. Dr. Merih Sarıışık, “Ürettiğimiz medikal tekstil ürünleri; topikal kremler, ilaçlar ya da cerrahi müdahalelerle tedavi edilebilen Anal Fissür tedavisinde hastanın yaşam kalitesini arttıracak” dedi.

Tıbbi tekstil ürünleri, günümüzde kullanımı giderek artan ve gelişen teknoloji ile birçok araştırmaya konu oluyor. Tekstil bilimi, tıp alanına cerrahi tekstil ürünleriyle önemli katkılar sağlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) de bu bakış açısıyla Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.(DEPARK) bünyesinde toplumda sıklıkla rastlanan Anal Fissür tedavisinde yeni bir proje başlattı. DEÜ'nün yürütücülüğünde Ege Üniversitesi ile İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bilim insanlarının destekleriyle ilaç taşıyan medikal tamponlar üretildi. Bu ürünler birden farklı etkin madde içerdiğinden hem ağrının hafifletilmesine hem de Anal Fissür'ün iyileşmesine katkı sağlıyor. Multidisipliner olarak yürütüldüğü proje ekibinde tıp, eczacılık ve tekstil mühendisliği alanlarından araştırmacılar görev alıyor.

Hayatı olumsuz etkiliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Sarıışık, projenin; sektöre yeni bir bakış açısı sağlaması yönünden medikal sektörüne katkıda bulunacağını söyledi. Sarıışık, "Tıbbi tekstiller alanında birçok çalışmanın yürütüldüğü üniversitemizde, Tekstil Mühendisliği Bölümünde Anal Fissür tedavisinde topikal olarak uygulanan, lokal analjezik ve kalsiyum kanal bloker özellikteki etkin maddelerin mikropartiküllerini içeren medikal tamponlar ürettik. Tamponlardan biri eriyen, diğeri erimeyen formdadır. Anal Fissu¨r ağrılı bir hastalıktır. Anal kanal içerisinde oluşan ve dıştaki hassas cilt tabakasına uzanan milimetrik yırtılmalardır. Ağrı ve kanama şikayetlerinin yanı sıra hastaların sosyal hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle ağrı çok rahatsız edici seviyelere ulaşabilmektedir. Tropikal kremler, ilaçlar ya da cerrahi müdahalelerle tedavi edilmektedir. Bu çalışma kapsamında Anal Fissür tedavisine destek olacak etkin maddeler kullanılarak tedaviye katkı sağlanmaktadır. Ürünler birden farklı etkin madde içerdiğinden hem ağrının hafifletilmesini sağlamakta hem de Anal Fissür'ün iyileşmesine destek olmaktadır; ayrıca biyobozunur ürünlerin tercih edilmesi tedavi sürecinde hastanın yaşam kalitesini de artırmaktadır" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen çalışma; Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Sarıışık tarafından yürütülüyor. Projeye Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Doç. Dr. SinemYaprak Karavana, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Op. Dr. Tolga Önder ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden Dr. Gizem Türkoğlu'nun araştırmacı olarak katılıyor. Çalışmanın ulusal ve uluslararası patent süreci devam ediyor.