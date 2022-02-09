Tekvandoya ‘İzmir Ekonomi' damgası

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) milli sporcu öğrencileri Melis Aras ve Yağız Hacılar, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 9'uncu Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda madalyaları topladı. 99 sporcunun katıldığı tek erkekler kategorisinde mindere damgasını vuran Yağız, ikincilik elde ederek gümüş madalyaya ulaştı. Yağız ve Melis, çift olarak birlikte yarıştıkları ve toplam 90 sporcunun yer aldığı ‘poomsae' kategorisinde ise 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencisi Melis Aras (19) ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yağız Hacılar (20), Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'ndaki karşılaşmalarını gerçekleştirdi. Türkiye Tekvando Federasyonunun düzenlediği turnuvada; Danimarka, Hırvatistan, Güney Kore, Hindistan, Sırbistan, İtalya, Almanya ve Fransa gibi çok sayıda ülkeden sporcu, madalya için ter döktü.

"Son anda dengemi kaybettim"

Tekvandoda birçok Türkiye derecesinin yanı sıra iki kez de Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Yağız Hacılar, madalya almanın kendisini gururlandırdığını söyledi. Hacılar, “Ferdi kategoride hedefim birinci olmaktı; ancak bunu son anda kaybettim. Mücadelenin son dakikalarında dengemi kaybettiğim için birinciliği kaçırdım. Hayırlısı buymuş, elbette ikinci olmak da büyük başarı. Okul arkadaşım Melis ile de güzel bir başarı elde ederek üçüncü olduk. Fark ettim ki, çiftli yarışmak çok daha fazla sorumluluk gerektiriyor. Ülkemize iki madalya kazandırdığım için mutluyum. Gelecek maçlarda birinci olarak ülkeme yeni başarılar kazandırmak hedefiyle antrenmanlarıma hiç ara vermeden devam ediyorum. Bu turnuva, önümüzdeki dönemde katılacağım yeni organizasyonlar için de bana enerji verecek” ifadelerini kullandı.

Heyecan ve gurur

‘Tekvando sana göre değil, sakatlanırsın' diyenlere aldırış etmeden 12 yaşında başladığı tekvandoda 22 madalyaya ulaşan, kariyerine Avrupa ikinciliğini de sığdıran Melis Aras, Antalya'daki turnuvanın kendisi için iyi geçtiğini belirtti. Aras, “Turnuvada, bireysel kategoride madalyaya çok yaklaştım; ancak maalesef 5'inci kaldım. Bunun hafif bir burukluğu oluştu; ancak Yağız ile birlikte aldığımız üçüncülük, beni oldukça mutlu etti. Kariyerime bir madalya daha eklemeyi başardım. Ülkemi temsil ettiğim her organizasyon, ne olursa olsun beni heyecanlandırır ve gururlandırır. Antalya'da da bunu hissettim. Farklı ülkelerden iddialı, büyük beklentilerle buraya gelen sporcular arasında yarıştım. Çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde katılmayı planladığım birçok turnuva var. Orada birinciliğe ulaşacağıma inanıyorum. Sporcu, daima daha iyisini istemeli, bunu kendisine hedef belirlemeli. Ben de bu bakış açısıyla çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi.