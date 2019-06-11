Teleferik, ziyaretçi rekoru kırdı

İzmir'deki Balçova'daki Teleferik Tesisleri, bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen tesisten 8 günde yaklaşık 22 bin kişi yararlanırken, bu rakamlarla bir aylık ortalama bir haftada aşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Balçova Teleferik Tesisleri, İzmirlilerin ve kente gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Arife günü kapalı olan tesisi 8 günde 21 bin 938 kişi ziyaret etti. Günde ortalama 2 bin 440 kişiyi bulan ziyaretçi sayısı, bayramın üçüncü günü olan 6 Haziran Perşembe günü 4 bin 835'e ulaştı.

4 dakikada zirvede

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen tesiste bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı'na çıkarak, tatilcilere İzmir'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir'i panoramik ve heyecan verici bir manzara eşliğinde seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede ise eşsiz bir doğa içinde çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yaparak, tesislerden faydalanabiliyor.

Balçova Teleferik Tesisi, 12.00-19.00 saatleri arasında çalıştırılıyor. Bilet satışları 21.00'de sona eriyor. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı. 0–5 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren teleferik tesislerinin bilet fiyatları 13 TL.