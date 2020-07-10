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Telefon dolandırıcılığından aranan şahıs, polisten kaçamadı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, telefon dolandırıcılığından aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, telefon dolandırıcılığından aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı suçundan aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.G. isimli şahsın bulunduğu yeri, başlatılan çalışma sonucu tespit etti. Ekipler adrese yaptıkları operasyonda H.G. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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