Temizlik ekibi bu kez Küçük Çiğli Mahallesi'nde

Çiğli Belediyesi, "Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum" ilkesiyle mahallelerde başlattığı temizlik çalışmalarını bu kez Küçük Çiğli'ye taşırken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gönüllülerle birlikte temizlik çalışmalarına katıldı, mahalle ve sokaklar pırıl pırıl oldu.

Küçük Çiğli Mahallesi'nde, günün erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmasına; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, çeşitli dernekler ve mahalle sakinleri katıldı. Temizlik süresince başta parklar olmak üzere; boş arsalar, cadde ve sokaklar titizlikle temizlendi. Kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani bitki ve otlarda kaldırılırken, süpürge araçları sokakları yıkayarak süpürdü. Mahalledeki molozlar ise kepçeyle toplanıp, kamyonlara yüklenerek moloz dökme alanına götürüldü. Bizzat çöpleri toplayan ve kamyona yükleyen Başkan Utku Gümrükçü'nün ilgisinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri de çalışmalarda görev aldı.

Katılımcı anlayışla yapılan mahalle temizliğini önemsediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı mahallelerde temizlik çalışması bir yandan devam ediyor. Biz de ayrıca her hafta farklı mahallelere giderek temizlik çalışması başlattık. Birlikte temizlik yapmak çok keyifli. Vatandaşımız da bize hem destek oluyor hem de bizzat çalışmalara katılıyor. Çevremize karşı duyarlı olma konusunda da farkındalık oluşturuyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tertemiz bir Çiğli için hep birlikte mahallelerimizi temizliyoruz" dedi.