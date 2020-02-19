Temizlik gemisi Aliağa'da artık göreve hazır

İzmir'in Aliağa ilçesinde, deniz yüzeyindeki kirlenmeleri temizleyecek "Başaran II" isimli atık alım gemisi, hizmete başladı.

Aliağa'da, deniz yüzeyindeki kirlenmeleri temizleyecek "Başaran II" isimli atık alım gemisinin hizmete girmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. İskeledeki törene; Aliağa Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi yetkilileri katıldı. Törende, deniz kirlenmelerine karşı görev yapacak gemi katılımcılara tanıtıldı.

Mavi Deniz Marine Çevre Koruma Hizmetleri A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Ali Altuntop, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"Firmamızda Başaran-II gibi 15 adet gemi bulunmakta. İzmir'de ve Kocaeli'de deniz temizliği bizimle başladı. İzmir'de rahmetli Ahmet Piriştina döneminde 12 yıl önce bir gemiyi verdik, İzmir'de 12 yıl görev yaptı. Şuan Aydın'da, Bursa'da, Hatay'da ve Suriye sınırında Samandağı'nıda gemilerimiz temizliyor. Son 10 yılda Türkiye deniz unutuldu. Denizler, göller ve dereler temizlenmiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili demek yetmiyor. Fethiye, Göcek ve Marmaris'te öyle bir atık alım gemisi yok; ama 15 bin yat tur yapıyor. Kimse kusura bakmasın hizmet yoksa denizler elden gider. Tatil köylerinde 10 yıl sonrada fareler gezer, turistler kaçmaya başladı."

Konuşma sonrasında katılımcılar gemiyi gezdi.