Temmuz ayında Ege Bölgesi'nde ihracatın zirvesi hazır giyim

Temmuz ayında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yüzde 4'lük artışla, 1 milyar 123 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB'nin ihracatı 2018 yılı Temmuz ayında ise 1 milyar 82 milyon dolar olmuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği içerisinde 2019 yılının ilk yarısında Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvede yer alırken, Temmuz ayında Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 135 milyon dolarlık performansla zirvenin yeni sahibi oldu.

Madencilik sektörü ihracatını yüzde 8 arttırdı

Sanayi sektörleri, Temmuz ayında yüzde 4'lük artışla 666 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 3'lük gelişimle 369 milyon dolar oldu. Madencilik sektörü ise; yüzde 8'lik artışla 87 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Mobilya ve kağıt ihracat artış rekoru kırdı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 30'luk ihracat artışıyla 59 milyon dolarlık ihracat yaparken ihracat artış rekoru kırdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 25, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 21'lik ihracat artış hızı yakaladı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 135 milyon dolarlık performansla zirvede yer alırken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 107 milyon dolarlık ihracat rakamıyla zirve ortağı oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise; 87 milyon dolarlık dışsatımla zirvenin üçüncü basamağında kendine yer buldu.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yüzde 25 arttı

Irak pazarında yaşadığı yumurta krizini aşmaya çalışan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 75 milyon dolarlık ihracatı ülkemize kazandırırken, ihracatta başarılı bir dönem geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 25'lik artışla 75 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 61 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Temmuz ayının yıldızı Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 30'luk sıçrama ile Temmuz ayında 59 milyon dolara yükseldi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 11'lik ihracat artış hızıyla 57 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 21'lik yükselişle ihracatını 28 milyon dolara taşıdı.

Temmuz ayında, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 18 milyon dolarlık ihracatı kayda alırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise; 11.5 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Temmuz ayını geride bıraktı.

İhracatta yüzler gülüyor

Temmuz ayında Türkiye geneli ihracat rakamlarının Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle tarafından İzmir'de açıklandığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin, Temmuz ayında 15 milyar 958 milyon dolar ihracat ile Cumhuriyet Tarihinin rekorunu kırdığını, EİB'nin Temmuz ayında başarılı bir ihracat performansı gösterdiğini kaydetti.

İhracatın sürekliliği için yeni yatırımların şart olduğuna dikkati çeken Eskinazi, "Sanayicinin yatırım yapması için ekonomide güven ortamının hakim olması lazım. Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 20 bandının altına çekmesi bu anlamda önemli bir adım. Bu adımların arkasının gelmesini bekliyoruz. Bu sayede yatırımlar artacak, ihracat yükselecek ve Türkiye 11. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan hedeflere ulaşabilecek" şeklinde konuştu.

EİB'den Temmuz ayında 183 ülkeye ihracat yapıldı

Temmuz ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 183 ülkeye ihracat yaparken, Almanya 132,7 milyon dolarlık ihracat tutarı ile en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri 82,7 milyon dolarlık ihracat rakamı ile zirve ortağı oldu. İngiltere ise; 69,8 milyon dolarlık Ege ürünleri tercih etti. Bu ülkeleri; İspanya, İtalya, Hollanda, Fransa, Rusya, Çin ve Irak takip etti.