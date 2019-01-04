Tenekede yakılan ateş zehirledi : 1 ölü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde okul inşaatında bekçilik yapan bir kişi, tenekede yaktığı ateş sonrası karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Karşıyaka ilçesi 1851/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir okul inşaatındaki kulübede, hareketsiz bir kişiyi görenler hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumanlar içerisindeki kulübede Mardin nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Ali G.'nin (40) cesedini buldu. Yapılan ilk incelemede inşatta bekçilik yapan Ali G.'nin ısınmak için kulübede teneke içerisinden ateş yaktığı ve bu tenekeden çıkan dumanla karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığı öğrenildi.

Çevredekilerin verdiği bilgiye göre, görev yaptığı inşaatın hafriyat çalışmalarının bitmesi sebebiyle dün kulübede elektriğinin kesildiği ve Ali G.'nin havanın soğuk olması nedeniyle tenekede köz yakarak ısınmak istediği öne sürüldü.

Ali G.'nin cesedi İzmir Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.