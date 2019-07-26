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Terör mağduru çocukların en mutlu günü

Mardin Nusaybin’den gelen terör mağduru çocuklar, Pamucak’ta denizin tadını çıkardılar.

Mardin Nusaybin'den gelen terör mağduru çocuklar, Pamucak'ta denizin tadını çıkardılar. Selçuk Belediyesinin ev sahipliğinde kahvaltı yapan 41 öğrenci denize girdi, ardından Efes Selçuk'un tarihi ören yerlerini gezdi.


Sosyal topluluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturmak adına kurulan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri bu kez Pamucak'ta denizin keyfini yaşadılar. Selçuk Belediyesi Pamucak Restoranda güne kahvaltıyla başlayan terör mağduru öğrencilere, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin eşlik etti.


Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel adına öğrencilerin Efes Selçuk'ta olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "Sizler bizim en büyük değerimizsiniz. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerde yeniden bir arada olmak isteriz" dedi.


İzmir'in tarih kokan ilçelerini gezilerek sosyal sorumluluğu artırmak adına düzenlenen geziden son derece memnuniyetle ayrılan öğrenciler, yaşadıkları bugün için Selçuk Belediyesine alkışlarla teşekkür etti. Denize giren ve denizin tadını çıkaran öğrenciler, daha sonra Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'Ni gezdi.

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