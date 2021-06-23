Terör örgütüne İzmir merkezli operasyon

Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli Diyarbakır ve Mardin illerinde düğmeye bastı. 23 Haziran günü saat 06.00'da, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda silah ve uyuşturucu madde de bulundu

Öte yandan adreslerde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.