İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terör propagandası yapanlara operasyon: 12 gözaltı

İzmir’de sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK’yı öven paylaşımlar yapan 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

İzmir'de sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yapan 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.


Terör örgütleri PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü övücü paylaşımlar yapan şahıslar tespit edildi. İzmir Terörler Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital materyal da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.