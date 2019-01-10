Terör propagandası yapanlara operasyon: 12 gözaltı

İzmir'de sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yapan 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Terör örgütleri PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü övücü paylaşımlar yapan şahıslar tespit edildi. İzmir Terörler Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital materyal da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü öğrenildi.