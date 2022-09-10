Terra Madre Anadolu üreticinin yüzünü güldürdü

İzmir Enternasyonal Fuarı ile kapılarını eşzamanlı açan Terra Madre Anadolu, yerli üreticinin yüzünü güldürdü.

kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı ve Türkiye'de ilk kez İzmir'de yapılan uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu nedeniyle kentte hareketli günler yaşanıyor. 107 Slow Food standının kurulduğu, 46 ülkeden 392 katılımcının yer aldığı Terra Madre Anadolu'da pek çok yöreden yerel ürün sergileniyor. Terra Madre Anadolu, ürettiğini pazarlamakta zorlanan yerli üreticinin ürünlerini tüm dünyaya aracısız olarak tanıttığı bir platform işlevi de görüyor. Yerli üreticiler ise uluslararası fuarda yer almaktan memnun.

Terra Madre fuarı için Kars'tan İzmir'e geldiklerini dile getiren Boğatepe Köy Mandırası yetkilisi Hayati Mehmetoğlu, “Kars'ı İzmirlilerin ayağına getirdik. Kars Türkiye'de peynirin başkentidir. Biz bu fuara gelirken aslında biraz mesafeliydik. Ancak beklentimizin kat ve kat üstünde bir fuar oldu. Yoğun ilgi görüyoruz. Uluslararası bir organizasyon. İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bütün ülkeleri buluşturup yerel üreticilerin alın terini, emeğini buraya getirdiği için Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Gücümüz katlanacak”

Anadolu'dan Armağan markasını kuran, saf ve geleneksel sabun üretimi yapan üretici Anıl Öztürk ise “Hem zeytinciliğin hem de zeytinyağı tüketiminin artması ve yurt dışı gönderimiyle ilgili eğitimler de veriyoruz. Terra Madre Anadolu fuarıyla sesimizi duyuruyoruz. Hem yerli üreticiler destekleniyor. Seneye inşallah bir daha yapılır. Bizim bilinirliğimiz artmış oluyor. Biz sadece Anadolu topraklarında yetişen ürünlerden üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Amerika'ya, İngiltere ve Almanya'ya ürünlerimizi gönderiyoruz. Terra Madre sayesinde gücümüz katlanacak” şeklinde konuştu.

“Yerel ürünlerin korunmasını amaçlayan bir fuar”

Karaburun'da kalkınmanın sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir turizmle mümkün olduğunun söyleyen Karaburun Slow Food gönüllüsü Şadan Tütüncü de “2011'den bu yana Karaburun'da 3 bin ağaç diktim. 7-8 yıldır ekolojik tarım yapıyorum. Toprağı sürmeden, zehirli ilaç kullanmadan biyoçeşitliliği korumayı hedefliyoruz. Nar, ahlat ağacından sirke yapmaya başladım. Meşe fıçılarda uzun süreli fermantasyon yapıyorum. Furma markasını kurdum. Hurma zeytinine yöre halkının furma demesiyle oluştu. Terra Madre küçük üreticinin ürünlerini tüketiciyle doğrudan buluşturan, yerel ürünlerin korunmasını amaçlayan bir fuar. Amacına uygun, sosyolojik dayanışmayı da koruyan bir fuar oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Fuar ile birlikte bilinirlik artacak”

Karaburun'da dalyan balıkçılığı yapan Bediye Dungu, “Balık yumurtası satıyorum. Kendi üretimim. Stantları gezenlerin çoğu balık yumurtasını bilmiyor. Yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisi var. Bu fuar ile birlikte daha çok yere ulaşacağıma inanıyorum. Bu fuarda olmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.