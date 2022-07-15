“Tertemİzmir” için temizlik yaptılar

Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri Kemeraltı, Konak Atatürk Meydanı, Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde “Tertemİzmir” broşürlerini dağıtarak temizlik yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent temizliği konusundaki hassasiyeti artırmak için farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle vatandaşları bilgilendirmek için “Tertemİzmir” broşürlerini dağıttı. Broşürlerde belirtilen saatlerde ev ve işyerlerinde biriken çöplerin ağzı kapalı bir şekilde toplanmak üzere dışarı çıkarılmasının çevre ve halk sağlığı açısından önemi belirtildi. Ekipler, aynı zamanda gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile temizlik çalışması yaptı. Kordon'da çimlerde oturan vatandaşlara çekirdek kabukları için küçük çöp torbaları verdi. Çevreyi kirletenler hakkında ise Kabahatler Kanunu'na göre idari yaptırım uygulanacağı da hatırlatıldı.

Çevre temizliğine özen gösterilmesi çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, “Dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyoruz. İzmir bizim evimiz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat aralıksız kenti temiz tutmak için çalışıyor. Tüm halkımızın çevre temizliğine özen göstermesini, çevreyi kirletenleri uyarmasını diliyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakabilmek için her şeyden önemlisi çöplerimizi ayrıştırmaya gayret etmeliyiz. Amacımız sadece broşür dağıtarak mıntıka temizliği yapmak, çöp toplamak değil; bu kültürü, farkındalığı kentimizde oluşturmaktır. Bu etkinliğimize gönüllülerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte devam ederek şehrimizi temiz tutmak için çalışacağız” diye konuştu.