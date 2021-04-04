TESKOMB İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü korona virüse yenik düştü

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalan TESKOMB İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü (76), fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Hünü, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ölümüyle esnaf teşkilatını yasa boğan Salahaddin Hünü, 29 yıldır TESKOMB İzmir Birlik Başkanlığı görevini yürütüyordu. Hünü'nün cenazesi 5 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip Urla Çeşmealtı Güvendik Mezarlığına defnedilecek.