Teşvikler sanayide itici güç

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), pandemi sebebiyle 1,5 yıldır zoom üzerinden gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında yüz yüze ilk etkinliğini "Yatırım Teşvikleri" konusunda dernek merkezinde gerçekleştirdi.

Türkiye'de uygulanan yatırım teşvik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve sanayi sektörünün devlet destekleri ile ilgili sorun ve önerilerini görüşmek amacıyla gerçekleşen toplantı, aynı zamanda sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı. Yatırımlarda Uygulanan Güncel Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı'na konuşmacı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin katılırken, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da katılım gösterdi.

“Sanayisi gelişmiş ve güçlü olan bir ülke gitgide zenginleşir”

Toplantı EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye'nin kalkınmasının ve uluslararası arenada kendini kanıtlayabilmesinin güçlü bir sanayiden geçtiğini ifade eden Yelkenbiçer, bu başarının ardında da teşvik sisteminin itici bir güç olduğunu belirterek, “Sanayi bir ülkenin üretim gücünü ve kapasitesini ifade eder. Sanayisi gelişmiş ve güçlü olan bir ülke gitgide zenginleşir ve aynı ölçüde diğer alanlarda da gelişme göstermeye başlar. Etkin ve bilinçli üretim yapabilmek, üretilen endüstriyel ürünün baştan sona bütün aşamalarına vakıf olmak ve onu bir katma değere dönüştürmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden sanayi sektörleri ülkeler için bir numaralı kalkınma aracı olmaktadırlar” dedi.

“Teşviklerin uzun vadedeki temel amacı halkın refah seviyesinin artırılmasıdır”

Yatırımların kalkınmada birinci önceliğinin bulunduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, “Ekonomi politikasının ana eksenlerinden birisi malum olduğu üzere yatırımlar. Yatırımları yönlendirmenin yollarının başında da yatırım teşvikleri geliyor. Teşvik kavramı özünde kamunun kıt kaynaklarının belirli alanlara aktarılması suretiyle bazı tercihlerin ve seçimlerin yapılmasını içermektedir. Bu tercihler, içinde bulunulan ekonomik konjonktüre göre değişim gösterse bile teşviklerin uzun vadedeki temel amacı halkın refah seviyesinin artırılmasıdır. Yatırım teşvikleri ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak bölgesel teşvikler, büyük ölçekli yatırımlara yönelik teşvikler, stratejik yatırımların teşvikleri ve genel amaçlı teşvikler olarak uygulama alanı bulmaktadır. İzmir ve Ege Bölgesi'nin güzide şirketlerinin nice yatırımlara yönelmesini diliyorum. Bizler EGİAD Yönetim Kurulu olarak sanayicimizin ve toplumun refahını artırmak isteyen tüm üyelerimizin her zaman yanında olmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Devlet yardımları ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir rol”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin ise, yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımlarının kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biri olduğunu ifade ederek, “Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“İzmir'de 2020 en yüksek yatırımın olduğu yıl oldu”

Gelişmişlik sıralamasında ilk etapta gelen illeri de açıklayan Şahin, bu illeri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Eskişehir olarak sıraladı. Yatırım teşvik sistemi hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulunan Şahin, söz konusu mevzuatta ilgili kamu kuruluşları ve STK'ların talepleri doğrultusunda bugüne kadar 28 adet karar ve 12 adet tebliğ değişikliği gerçekleştirildiğini, bu değişiklikler ile yatırımcı lehine yeni uygulamalar başlatıldığını vurguladı. Şahin, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, Gelir Vergisi Stopajı desteği, KDV iadesi gibi destek unsurlarının olduğunu da hatırlattı. Şahin, yatırımların 2020 yılında pandemi döneminde daha da arttığını kaydederek, “Uzak Doğu'da başlayan Covid krizi, ülke arayışı doğurmuştur. Bizim teknolojik imalat yapmamız ülkemizi ön plana çıkartmıştır. Pandemi döneminde 10 bin 493 belge düzenleyerek son yılların rekorunu kırdık. İzmir'de de 2020 en yüksek yatırımın olduğu yıl oldu” dedi.