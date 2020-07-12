TFF 1. Lig: Altay: 0 - BB Erzurumspor: 1

TFF 1.
Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan Tatos'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tavares'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
12. dakikada Putsila'nın sağdan yaptığı ortada Tatos'un gelişine şutunda kaleci Sehic uzanarak topa sahip oldu.
34. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.
55. dakikada soldan Kerim'in ceza sahasına ortasında arka direkte Abdülkerim kafayı vurdu, kaleci Sehic köşeye giden topa sahip oldu.
58. dakikada atak yapan Erzurumspor'da Obertan'ın uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Cihan topu kornere çeldi.
68. dakikada gelişen Erzurumspor atağında, Sissoko'nun pasıyla topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, ceza sahası içinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
87. dakikada kazanılan serbest vuruşta Tatos, ceza sahası dışından kaleyi düşündü Erzurumspor kalecisi Sehic, topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Özgür Ertem
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız, Özgür Özkaya, Tavares (Kappel dk. 77), Putsila (Cenk Özkacar 90+4 ?), Turgut Doğan Şahin (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 72), Tatos, Kerim Avcı (Alhassan dk. 90 ?), Paixao
Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demirci, İbrahim Öztürk, Murat Uslu, Arda Gezer
Teknik Sorumlu: Sebahattin Yenilmez
BB Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Aykut Demir dk. 77), Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan (Rashad dk. 60), Obertan, Sissoko (Pote dk. 81 ?), Ömer Şişmanoğlu (Hasan Ayaroğlu dk. 81 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artaslan, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Ömer Şişmanoğlu (dk. 68) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Tavares, Abdülhamit Yıldız (Altay), İbrahim Akdağ, Osman Çelik (BB Erzurumspor)