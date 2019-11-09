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TFF 1. Lig: Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında Altay sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


17. dakikada Leandrinho'nun pasında topla buluşan Kappel'in şutu az farkla auta çıktı.


29. dakikada ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Abdülkerim'in pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.


30. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Sabo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


45. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Abdülkerim'in ortasına yükselen Paixao'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


72. dakikada kale önünde topla buluşan Oğuz Han'ın şutunu kaleci Soranov kurtardı.


86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Emgehara'nın şutunu kaleci Aydın kornere çeldi.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Muhammet Yumak


Altay: Aydın, Erhan, Gencer, Abdulkerim, Özgür, Tavares, Deniz (Oğuz Han dk. 63), Kappel, Putsila (Hüsamettin dk. 82 ?), Leandrinho (Tatos dk. 63), Paixao


Yedekler: Cihan, Cenk, Yılmaz, Yasin, Mustafa


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Karagümrük: Boran Saranov, Dobrovoliç, Barış, Bülent, Koray, Mervan (Ramazan dk. 82 ?), Barış (Abdulhamit dk. 63), Erik Sabo, Zeki (Arif dk. 74), Turgut Doğan, Emeghara


Yedekler: Aykut, Alagi Dodou, Efe Tatlı, Alparslan, Sercan


Teknik Direktör: Atılay Canel


Goller: Sabo (dk. 30 pen.) (Karagümrük)


Sarı kartlar: Zeki, Barış, Dobrovoliç, Koray, Sabo (Karagümrük), Abdülkerim, Gençer, Erhan, Leandrinho, Hüsamettin (Altay)

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