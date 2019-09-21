TFF 1. Lig: Altay: 0 - Keçiörengücü: 0

Lig'in 5. haftasında Altay sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Altay savunmasından seken topa Süleyman ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak auta gitti.

28. dakikada Kappel'in sağdan kestiği ortaya Paixao kafayı vurdu, top kaleci Metin'de kaldı.

41. dakikada Kappel'in yaptığı ortada iyi yükselen Paxiao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

72. dakikada Kappel'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleciden döndü. Topu önünde bulan Paixao müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.

77. dakikada Putsila'nın pasında sağ taraftan ceza sahasına sokulan Leandrinho topla buluştu, şutunda kaleci Metin topu çeldi.

85. dakikada Kappel'in soldan ortasında Özgür kafayı vurdu, direkten dönen topu kaleci Metin kalenin içinden çıkardı. Altaylı futbolcular ve yedek kulübesi topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle itiraz etti ancak karar değişmedi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Çetin, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Yıldırım

Altay: Emre, Erhan, Gencer, Abdülkerim, Özgür, Deniz (Oğuz Han dk. 63), Tavares, Tatos (Leandrinho dk. 60), Putsila (Hüsamettin dk. 89 ?), Kappel, Paixao

Yedekler: Aydın, Cenk, İbrahim, Murat, Yılmaz

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Keçiörengücü: Metin, Abdülkadir, Samet, Erdi, Hüsamettin, Süleyman (İshak dk. 90 ?), Uğur, Burak, Dialiba (Cem dk. 57), Sertaç, Kone (Abdülkadir Kuzey dk. 85 ?)

Yedekler: Birkan, Rıdvan, Cihan, Madinda

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kırmızı kart: Uğur (dk. 78) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Kappel, Deniz, Abdülkerim (Altay), Kone, Uğur, Sertaç (Keçiörengücü)