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TFF 1. Lig: Altay: 0 - Menemenspor: 2

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Menemenspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından vurduğu şutu Kaleci Selmani kurtardı.


20. dakikada Deniz'in pasında ceza sahasına giren Putsila'nın vurduğu top az farkla auta çıktı.


65. dakikada Taşkın'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Kaleci Emre'nin hatasıyla topla buluşan Ercan, topu ağlara gönderdi. 0-1


69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topa vuran Kappel'in şutu az farkla auta çıktı.


90. dakikada ceza sahası içinden topa vuran Leandrinho'nun şutu direkten oyun alanına döndü.


90+5. dakikada gelişen kontra atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfun topu ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Menemen Şehir Stadyumu


Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik


Altay: Emre, Erhan (Özgür dk. 66), İbrahim, Abdülkerim, Murat Uslu, Helder (Oğuz Han dk. 68), Deniz, Putsila (Leandrinho dk. 86 ?), Tatos, Kappel, Paixao


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan, Alberk, Murat (Muhammed dk. 70), Taşkın, Mustafa, Tayfun, Mehmet (Sikiru Olatunbosun dk. 81 ?), Ali Özgün (Hüseyin dk. 87 ?)


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Goller: Ercan (dk. 65), Tayfun (dk. 90+5) (Menemenspor)


Sarı Kartlar: Murat, Trtovac, Taşkın, Mehmet, Tayfun (Menemenspor), Tatos, Abdülkerim, Deniz (Altay)

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