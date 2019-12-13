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TFF 1. Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 15. haftasında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından vurduğu şutu Kaleci Kurtuluş kurtardı.


24. dakikada Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'da kaldı.


30. dakikada Putsila'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte boş kalan İbrahim, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0


70. dakikada Emre Nefiz'in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Volkan Şen'in şutu sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.


88. dakikada karambolden dönen topla ceza sahası dışında buluşan Yılmaz'ın vurduğu şut kalenin üstünden auta çıktı.



Stat: Menemen Şehir Stadyumu


Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik


Altay: Cihan, Özgür, İbrahim, Abdülkerim, Erhan, Putsila, Adamu (Cenk dk. 89 ?), Yılmaz, Oğuz Han (Hakan dk. 72), Leandrinho, Paixao (Deniz dk. 81 ??)


Yedekler: Aydın, Murat Uslu, Kadir, Kutay, Mesut, Kazımcan, Tatos


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Adana Demirspor: Kurtuluş, Emre Nefiz, Semih, Rassoul, Mehmet Uslu, Sinan (Erdal dk. 72), Traore, Kosecki (Volkan Şen dk. 46), Aosman (Gladky dk. 59), Berk, Samed


Yedekler: Yusufcan, Tayyib, Adil, Vedat, Tevfik, Yusuf Emre, Barış


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Gol: İbrahim (dk. 30) (Altay)


Sarı kartlar: Adamu, İbrahim (Altay), Gladky, Samed (Adana Demirspor)

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