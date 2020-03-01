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TFF 1. Lig: Altay: 1 - Altınordu: 0

TFF 1.

Lig'in 25. haftasında Altay, sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


14. dakikada Okan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Metehan'ın vuruşunda kaleci Cihan'ın ayağıyla uzaklaştırmaya çalıştığı topa Ravil kafaya vurdu. Kaleye giden topu Paixao çizgiden çıkardı.


26. dakikada Altınordu'nun sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Okan Derici'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.


63. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Erhan Erentürk kurtardı.


64. dakikada Kerim Avcı'nın Muhammed Mert'e yaptığı müdahale sonrasında hakem, Avcı'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.


67. dakikada sol kanattan Turgut Doğan Şahin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


74. dakikada gelişen Altınordu atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vuran Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top az farkla üst direğin üstünden auta çıktı.


90+3. dakikada Altay ceza sahasında gelişen pozisyonda kafa topuna yükselen Kerim Alıcı meşin yuvarlağı kaleye doğru yönlendirdi, çizgi üzerinde duran Yılmaz Özeren, kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi.




Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren, Alhassan (Tatos dk. 46), Kerim Avcı (dk. 64), Kappel, Doğa İşeri (Turgut Doğan Şahin dk. 60), Paixao (Cenk Özkacar dk. 84 ?)


Yedekler: Emre Koyuncu, Hakan Demirci, Mustafa Murat Uslu, Tavares, Kutay Yokuşlu, Segbefia, Yaser Hacımustafaoğlu


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Yusuf Arslan dk. 86 ?), Furkan Çil, Okan Derici, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Atakan Üner (Yasin Ozan dk. 73), Hüsamettin Yener (Kemal Rüzgar dk. 78)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Ali Yaşar, Onur Taha Takır, Berkay Samancı, Burak İnce, Batuhan Kırdaroğlu, Kemal Rüzgar


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gol: Paixao (dk. 67) (Altay)


Kırmızı kart: Kerim Avcı (dk. 64) (Altay)


Sarı kartlar: Yılmaz Özeren, Turgut Doğan Şahin (Altay), Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

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