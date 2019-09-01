İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Altay: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 3. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


16. dakikada gelişen Altay atağında Tatos'un ceza sahası önünden şutunda kaleci Vukovic gole izin vermedi.


23. dakikada ev sahibinden yine Tatos'un ceza alanı dışından şutu Vukovic'te kaldı.


47. dakikada Balıkesirsporlu Furkan'ın kaleye gönderdiği şut auta çıktı.


53. dakikada gelişen Altay atağında Deniz'in sağ kanattan pasına yükselen Paixao'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


90+3. dakikada Özgür sağ kanattan ortaladı, Paixao'nun kafayla indirdiği topu Abdülkerim tamamladı. 1-0



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Mehmet Ali Akkor


Altay: Emre Koyuncu, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Hüsamettin Yener dk. 68), Helder, Andreas Tatos (Hakan Demirci dk. 81 ?), Anton Putsila (Yılmaz Özeren dk. 90+1 ?), Leandro Kappel, Marco Paixao


Yedekler: Aydın Bağ, Eren Erdoğan, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Kadir Yazıcı, Mustafa Murat Uslu, Adamu Alhassan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Okan Alkan, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede, Furkan Çil, Foxi Kethevoama (Alperen Erdinç dk. 90+2 ?), Rahmi Anıl Başaran (Emirhan Çakır dk. 72), Serdar Güncü, Berkay Aykurt (Mahatma Otoo dk. 58)


Yedekler: Asil Kaan Eryılmaz, Çağatay Vatan, Görkem Fidan, Ahmet Tekin


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Gol: Abdülkerim Bardakçı (dk. 90+3) (Altay)


Sarı kart: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.