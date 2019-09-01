TFF 1. Lig: Altay: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 3. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada gelişen Altay atağında Tatos'un ceza sahası önünden şutunda kaleci Vukovic gole izin vermedi.
23. dakikada ev sahibinden yine Tatos'un ceza alanı dışından şutu Vukovic'te kaldı.
47. dakikada Balıkesirsporlu Furkan'ın kaleye gönderdiği şut auta çıktı.
53. dakikada gelişen Altay atağında Deniz'in sağ kanattan pasına yükselen Paixao'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
90+3. dakikada Özgür sağ kanattan ortaladı, Paixao'nun kafayla indirdiği topu Abdülkerim tamamladı. 1-0
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Mehmet Ali Akkor
Altay: Emre Koyuncu, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Hüsamettin Yener dk. 68), Helder, Andreas Tatos (Hakan Demirci dk. 81 ?), Anton Putsila (Yılmaz Özeren dk. 90+1 ?), Leandro Kappel, Marco Paixao
Yedekler: Aydın Bağ, Eren Erdoğan, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Kadir Yazıcı, Mustafa Murat Uslu, Adamu Alhassan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Okan Alkan, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede, Furkan Çil, Foxi Kethevoama (Alperen Erdinç dk. 90+2 ?), Rahmi Anıl Başaran (Emirhan Çakır dk. 72), Serdar Güncü, Berkay Aykurt (Mahatma Otoo dk. 58)
Yedekler: Asil Kaan Eryılmaz, Çağatay Vatan, Görkem Fidan, Ahmet Tekin
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Gol: Abdülkerim Bardakçı (dk. 90+3) (Altay)
Sarı kart: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor)