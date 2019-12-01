TFF 1. Lig: Altay: 1 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.
Lig'in 13. haftasında Altay, Eskişehirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Paixao'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leandrinho'nun şutunu kaleci Ekrem kurtardı.
28. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Tatos'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.
34. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Emre Güral'ın pasında Sekidika topu ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada Leandrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
47. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Paixao'nun şutunu kaleci Ekrem çeldi.
72. dakikada Leandrinho karambolde kalan topa gelişine vurdu, top sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.
Stat: Menemen Şehir
Hakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil Tunç
Altay: Aydın, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz (Hüsamettin dk. 77), Leandrinho (Oğuz Han dk. 83 ?), Tatos, Putsila, Paixao
Yedekler: Cihan, Hakan, Mesut, Cenk, İbrahim, Mustafa, Adamu, Kazımcan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Eskişehirspor: Ekrem, Hakan, Berkay, Erdal, Ferhat, Mehmet, Issah, Sekidika, Sissoko, Milinkovic (Alperen dk. 90 ?), Emre (Cemali dk. 81 ?)
Yedekler: Ebrar, Mevlüt, Mehmet, Furkan, Tolga, Mete, İbrahim
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Sekidika (dk. 34) (Eskişehirspor), Abdülkerim (dk. 45) (Altay)
Sarı kartlar: Milinkovic, Sissoko (Eskişehirspor), Özgür (Altay)