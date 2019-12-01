İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Altay: 1 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.

Lig'in 13. haftasında Altay, Eskişehirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Paixao'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leandrinho'nun şutunu kaleci Ekrem kurtardı.


28. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Tatos'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.


34. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Emre Güral'ın pasında Sekidika topu ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada Leandrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1


47. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Paixao'nun şutunu kaleci Ekrem çeldi.


72. dakikada Leandrinho karambolde kalan topa gelişine vurdu, top sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.



Stat: Menemen Şehir


Hakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil Tunç


Altay: Aydın, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz (Hüsamettin dk. 77), Leandrinho (Oğuz Han dk. 83 ?), Tatos, Putsila, Paixao


Yedekler: Cihan, Hakan, Mesut, Cenk, İbrahim, Mustafa, Adamu, Kazımcan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Eskişehirspor: Ekrem, Hakan, Berkay, Erdal, Ferhat, Mehmet, Issah, Sekidika, Sissoko, Milinkovic (Alperen dk. 90 ?), Emre (Cemali dk. 81 ?)


Yedekler: Ebrar, Mevlüt, Mehmet, Furkan, Tolga, Mete, İbrahim


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Goller: Sekidika (dk. 34) (Eskişehirspor), Abdülkerim (dk. 45) (Altay)


Sarı kartlar: Milinkovic, Sissoko (Eskişehirspor), Özgür (Altay)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.