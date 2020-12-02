TFF 1. Lig: Altay: 1 - Giresunspor: 1

Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Altay, sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Traore ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktan şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

26. dakikada Erhan Çelenk'in sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Paixao'nun pozisyonunda kaleci Tolgahan Acar topu tek yumrukla kornere çeldi.

31. dakikada Eren Tozlu ile çarpışan İbrahim Öztürk yerde kaldı, hakem pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Tavares'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Caner Hüseyin Bağ, plase vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

55. dakikada Harun Alpsoy yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı, kaleci Onurcan Piri topu uzanarak kontrol etti.

57. dakikada Paixao'nun sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topa yükselen Ziya Alkurt kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten oyun alanının dışına çıktı.

82. dakikada sol taraftan Ziya Alkurt ile serbest vuruş kullanan Altay'da ceza sahası içinde topa ters dokunuş yapan Sergen Piçinciol, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Caner Ak, Cemal Alpay, Suat Güz

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Harun Alpsoy, Yılmaz Özeren (Yekta Kurtuluş dk. 67), Regattin (Kappel dk. 46), Ziya Alkurt (Eren Erdoğan dk. 90 ?), Erhan Çelenk (Gnanduillet dk. 67), Paixao

Yedekler: Burak Öğür, Kazımcan Karataş, Rıdvan Şimşek, Thiam, Eren Erdoğan, Kuban Altunbudak, Lokman Gör

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Giresunspor: Tolgahan Acar (Onurcan Piri dk. 46), Kerem Kalafat, Diarra, Sadi Karaduman, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Uzodimma, Tavares (Sergan Piçinciol dk. 73), Traore (Muhammed Himmet Ertürk dk. 62), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu

Yedekler: Arda Kılıç, Milinkovic, Yasin Ozan, Alperen Aydın, İshak Doğan, Fatih Yılmaz, Madinda

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 31) (Giresunspor), Sergen Piçinciol (dk. 82 k.k) (Altay)

Sarı Kartlar: Erol Can Akdağ, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Eren Tozlu (Giresunspor), Erhan Çelenk, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Kappel, Berkay Sülüngöz, Harun Alpsoy (Altay)