TFF 1. Lig: Altay: 2 - Hatayspor: 1

Lig'in 27. hafta mücadelesinde Altay, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Özgür Özkaya'nın yerden verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in vuruşunda top savunmadan döndü, Kappel topa bir kez daha vurdu ancak top bu kez yandan dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Tatos, plase vuruş yapsa da top kaleci Akın Alkan'da kaldı.

39. dakikada Altay savunmasından dönen topa sağ çaprazdan vuran Selim Ilgaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

40. dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Alican Özfesli ceza sahası dışından şansını denedi, top kalenin üstünden dışarı gitti.

51. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Hatayspor'da Popov'un ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Kubilay Sönmez'in şutunda kaleci Cihan Topaloğlu topa sahip oldu.

56. dakikada gelişen Hatayspor atağında Popov'un yaptığı ortaya eliyle müdahalede bulunan Yılmaz Özeren'in pozisyonunda hakem Hatayspor lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Mesut Çaytemel, topu ağlara gönderdi. 0-1

58. dakikada gelişen Altay atağında Kappel'e ceza sahası içinde müdahalede bulunan Yusuf Abdioğlu'nun pozisyonunda hakem Altay lehine penaltı kararı verdi. Topun başında geçen Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

65. dakikada sol taraftan yüklenen Altay'da topu sürerek ceza sahasına giren ve şut atan Putsila'nın vuruşundan top savunmadan döndü. Dönen topa sahip olan Tatos kaleyi düşündü, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

70. dakikada sol kanattan atağa çıkan Altay'da Putsila'nın yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Paixao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

72. dakikada orta alandan atak yapan Hatayspor'da Selim Ilgaz'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu topu kurtardı.

82. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Putsila'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao topu ağlara gönderdi. 2-1

88. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Kappel, ceza sahasına topu sürerek girdi ve şutunu attı, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Soner Maraş, Anıl Usta

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Cenk Özkacar dk. 90+1 ?), Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren, Putsila, Tatos (Kerim Avcı dk. 68), Kappel, Turgut Doğan Şahin (Mustafa Murat Uslu dk. 85 ?), Paixao

Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Kutay Yokuşlu, Hakan Demirci, Segbefia, İbrahim Öztürk, Yaser Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Aabid (Gökhan Karadeniz dk. 68), Alican Özfesli, Selim Ilgaz (Barbosa dk. 74), Caner Hüseyin Bağ (Quali dk. 66), Mirkan Aydın

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Hamza Gür, Furkan Şeker

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Mesut Çaytemel (dk. 57 pen.) (Hatayspor), Paixao (dk. 58 pen. ve 82) (Altay)

Sarı Kartlar: Tatos, Abdülhamit Yıldız, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu (Altay), Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Popov, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Quali (Hatayspor)