TFF 1. Lig: Altay: 3 - Akhisarspor: 1

TFF 1.
Lig'in 29. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanatta Erhan Kartal'ın attığı pasla ceza sahası çizgisine inen Tatos, arka direk önüne koşan Paixao'ya yerden pas attı. Topu önünde bulan Paixao, tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
23. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da Özgür'ün ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Kappel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
28. dakikada sağ kanattan atak yapan Akhisarspor'da Rotman, ceza sahası içine orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kaleci Cihan, topu güçlükle oyun alanına tokatladı.
43. dakikada gelişen Akhisarspor kontra atağında Erhan Çelenk'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hadzic, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
66. dakikada atak yapan Altay'da, sağ kanattan Murat Uslu, içeri orta şut karşımı bir vuruş yaptı. Paixao'ya yönelen topu Akhisarspor savunması güçlükle kornere çeldi.
73. dakikada gelişen Altay atağında topa sahip olan Akhisarspor kalecisi Gökhan Değirmenci, topu uzaklaştırmakta güçlük geçti. Gökhan'ın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Paixao, aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1
76. dakikada sağ kanattan yüklenen Akhisarspor'da Ali Kaan'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı orta savunmadan sekti. Topla buluşan Hadzic gelişine vurdu ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Murat Şener
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal(dk. 46 Murat Uslu), Abdülhamit Yıldız, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Tatos, Yılmaz Özeren, Putsila (dk. 67 Kerim Avcı), Kappel, Paixao (dk. 82 Hakan Demirci ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Cenk Özkacar, Doğa İşeri, Tavares, Kutay Yokuşlu, Segbefia, Turgut Doğan Şahin
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü(Ali Kaan Güneren dk. 75 ), Uğur Arslan, Cocalic, Musa Nizam (Eray Ataseven dk. 83 ?), Rotman, Bjarnason (Aykut Çeviker dk. 90+3 ?) , Onur Ayık, Erhan Çelenk (Çekdar Orhan dk. 90+1 ?), Hadzic, Cikalleshi(Bertuğ Bayar dk. 90+1 ?)
Yedekler: Lukac, Halil Yeral, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Taha Yalçıner,
Teknik Sorumlu: Mehmet Demirtaş
Goller: Paixao (dk. 8 ve 73), Kappel (dk. 23) (Altay), Hadzic (dk. 43)(Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Musa Nizam, Cocalic, Cikalleshi, Bjarnason (Akhisarspor), Özgür Özkaya (Altay)